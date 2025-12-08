24-годишен и жена на 22 години са задържани в Сандански след сигнал за физическа саморазправа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР-Благоевград.

Оттам поясняват, че на 7-и декември около 03:45 часа е получен сигнал за конфликт и бой между група хора в хотел в града. Пристигналите полицаи установили, че 24-годишен мъж от Сандански е ударил в областта на главата 38-годишен свой съгражданин, в резултат на което пострадалият е получил контузна рана в областта на дясното око.

До 24 часа са задържани 24-годишният мъж и 22-годишна жена от града, която е отправяла обиди към пострадалия.

Редактор: Цветина Петкова