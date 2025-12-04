Полицаи задържаха 21-годишен мъж за побой и повреждане на чуждо имущество в шуменското село Струйно, съобщиха от ОД на МВР.

По данни от разследването на 3 декември той и още двама души проникнали в частен имот в селото. Мъжът нахлул в жилището и счупил телевизор, маса и стол. След това нанесъл побой на двама мъже на 45 и 21 години - баща и син.

Трима мъже от Шумен са задържани за отвличане, искали да върнат свой бивш колега на работа

Малко по-късно извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа. Установено е, че причина за нападението са неуредени лични взаимоотношения.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова