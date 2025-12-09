Читалища от цялата страна разпространиха обща протестна декларация, в която настояват за уважение към труда им, за прекратяване на системното пренебрегване и за ясна дългосрочна държавна стратегия към читалищната мрежа. Недоволството изведе сектора в протестна готовност, а над 900 души подкрепиха декларацията само за първите 24 часа.

Юрий Вълковски, директор на Фондация „Народни читалища“, очерта причините за напрежението. По думите му организацията е провокирана от три конкретни неща, които са довели читалищата до "ръба на търпението".

На първо място Вълковски посочи държавната програма за закупуване на нови книги за библиотеките, чийто бюджет тази година е на „рекордно ниско ниво“. Той подчерта, че през 2025 г. средствата за хиляди читалищни библиотеки са били орязани „с 60% — на всички, еднакво, което е абсолютно абсурдно“. За някои малки селски библиотеки това означава закупуването само на няколко книги при сериозна административна тежест.

Парите за култура: Защо бюджетът е "счетоводна илюзия"

Вторият сериозен проблем е свързан със субсидираната бройка, която определя финансирането на читалищата и заплатите на служителите. Според Вълковски министърът на културата е заявил, че „лично се е преборил“ за 25% увеличение, но по-късно се е оказало, че такава промяна няма да има.

Третата причина за протест е натрупаното недоволство от отношението в други културни програми, като тези на Национален фонд „Култура“.

В декларацията се казва, че читалищата настояват не само за средства, но и за уважение — нещо, което според Вълковски липсва в последните години: „Не знам дали е омишлено това обидно отношение, но хората го усещат с кожата си.“

Той изброи и конкретни примери за институционално бездействие: регистърът на народните читалища не работи повече от година, националният съвет за читалищно дело не е свикван „пет години“, ключови програми са били замразени, административната тежест върху малките читалища е огромна, а възнагражденията — унизително ниски, като някои служители получават „5000 лева годишно“.

Според Вълковски брия подкрепили декларацията е показателен, че „читалището е дом на общността“ и хората ясно застават зад него — от самодейците до родителите и жителите на малките населени места.

Каква програма предлага МОН на учениците през лятната ваканция

„До сегашният опит не показва голяма чуваемост“, посочи Вълковски, но заяви, че читалищата ще следват процедурите — внесени са становища в парламентарните комисии, а декларацията ще бъде подадена и официално в Министерството на културата.

Ако няма реакция, читалищата са готови и за протест пред сградата на министерството.

Вълковски напомни, че през 2026 г. читалищата ще отбележат 170 години от създаването си — повод да се осъзнае тяхната неоценима роля: „Читалищата не са нещо маргинално, което трябва да подритваме, а нещо важно за цялото общество.“

Цялото интервю вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова