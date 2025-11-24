В предаването „Твоят ден“ актьорите Александър Сано и Веселин Плачков коментираха остро предложения бюджет на държавата за 2026 г. в частта му за култура. Те алармираха за системни проблеми в сектора, сред които липса на дългосрочна стратегия, адекватно финансиране и диалог с управляващите.

Според позицията на САБ делът за култура от БВП остава „символичен и без стратегическа тежест“, а в политиката на ресорното министерство липсват цели, реформи и стратегия. От съюза определят обявеното увеличение от 34 млн. лева като „счетоводна илюзия“, тъй като това не са нови средства, а стара компенсация от 2023 г., която просто се записва в новия бюджет. „Реалният ефект е нула ръст, а бюджетът остава неадекватен“, заключават от организацията.

„Докато бюджетът за култура на една нация започва с нула цяло и нещо, разговорът просто свършва“, категоричен е актьорът Александър Сано. Той подчерта, че проблемът не е в конкретния министър, а е системен и е свързан с пълната липса на диалог. Като пример за различно отношение Сано даде Австрия, държава, съизмерима с България по население, където бюджетът за култура за 2020 г. е бил 447 милиона евро, а само годишният бюджет на Виена за култура е 230 милиона евро. „Разхождайки се по улицата във Виена, от десет рекламни позиции, девет рекламират култура - опера, балет, изложба. На десетата имаше реклама на боя за коса“, разказа той, за да илюстрира различните държавни приоритети.

Актьорът Веселин Плачков допълни, че кризата в сектора е преди всичко „криза на идеи“. Според него липсва дългосрочна стратегия, която да е независима от това кой е на власт. „Не може репертоарът на една държава да е безстопанственост. Трябва да има стратегия - например тази година имаме годишнина от Алеко Константинов, обявяваме филм по темата, който да ни представя по фестивали“, заяви Плачков. Той добави, че образованието и културата са инструменти за изграждане на „единен морален и етичен кодекс“ и двете министерства трябва да работят в пълна симбиоза.

И двамата актьори изразиха притеснение от липсата на кадри за технически персонал в театрите - осветители и озвучители, заради обидно ниските заплати. Плачков алармира и за по-сериозен проблем - липсата на наредба за употребата на сценична техника, което създава рискове за безопасността. „В читалища и театри висят тонове железа над главите на децата, инспектирани преди 30 години. При инцидент кой носи отговорност?“, попита той. В заключение актьорите се обединиха около тезата, че културата и образованието трябва да бъдат основен държавен приоритет, подкрепен не само с адекватни средства, но и с ясна дългосрочна визия.

