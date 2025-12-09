Полицейска акция провежда отряд "Кобра" в столичния квартал "Люлин" и на още няколко места в София. Проверяват се офиси на фирми за бързи кредити и заложни къщи, съобщиха източници на NOVA. Акцията е по съмнения за финансиране на случаите на вандализъм след протеста от 1 декември.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

Директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов обясни, че са проверени 10 финансови къщи, в които е имало 43 служители. 34 от служителите са криминално проявени, обясни Николов.

„Получихме оперативна информация още преди протеста на 1 декември, че се набират хора, клиенти на такива къщи, срещу малка финансова облага или опрощаване на дългове, да вършат действия. Моят анализ е, че тези финансови къщи, които сме селектирали, генерират една престъпност”, заяви комисар Николов.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

„Работещите в тези къщи като събирачи на дългове често използват физическа сила, за да си съберат вземанията”, допълни той.

Операцията, която тече още, е докладвана на вътрешния министър и на главния секретар на МВР.

Главен комисар Николов я определи като успешна. „Селектирахме лица, които считаме за организатори на групи за утрешния протест. Силно се надявам да сме ги възпрели, за да не достигнат до протеста”, каза Николов.

Снимка: Илияна Шишкова, NOVA

По време на безредиците след протеста бяха задържани 71 души, 14 бяха обвинени за хулиганство, а за 5-има прокуратурата поиска и получи „постоянно задържане под стража”.