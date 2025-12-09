Снимка: iStock
Министърът отговори на твърдението, че става дума за организирана кампания, призова да не се прави политика на гърба на образованието
Социалните мрежи прегряха от сигнали на родители, които са получили покани за "спешни" родителски срещи утре вечер (сряда, 10 декември). За това алармира народният представител от "Продължаваме Промяната - Демократична България" Манол Пейков, пише dariknews.bg. Според него става въпрос за организирана кампания, чиято цел е да възпрепятства хората да се включат в планирания за същия час национален протест.
"Никой не е издавал нареждане за извънредни родителски срещи и всички внушения с подобни твърдения са откровена лъжа", заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.
"В системата има близо 40 000 паралелки и средно 160 учебни дни на година. За всяка паралелка се правят 3-4 родителски срещи на година. Т. е. ако го разделим на броя учебни дни се падат средно 875 родителски срещи на ден. Те се правят по план и традиционно са най-много в началото на учебната година и през декември. И така е от години. Питайте директорите и учителите! Но явно не искате. Важното е да върви манипулацията", отговори просветният министър.
"Разбирам, че най-важно за вас е да пропагандирате по всякакъв начин. Но спрете да правите политика на гърба на системата на образованието", категорично заяви Вълчев.Редактор: Цветина Петрова
