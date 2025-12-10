Парите за здраве дадоха повод за нов протест. Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти ще работят с лентички „Аз протестирам“ и ще раздават листовки на своите пациенти. Тези, които не са на смяна, ще излязат на демонстрация в 11 часа пред болниците, в които работят.

Като причина за недоволството си експертите по здравни грижи посочват липсата на обещаното увеличение на минималната стартова заплата за тях от 1550 евро. Здравният министър Силви Кирилов се ангажира във вторник да потърси решение.

Млади лекари и медицински сестри излизат на протест

Редактор: Станимира Шикова