Снимка: iStock
-
Спортни новини (09.12.2025 - късна)
-
Как се попада в капана на романтичните измами
-
Естетичната дерматология: Какво трябва да знаем, преди да се подложим на разкрасителни процедури?
-
Мъж публикува кадри как се вози на покрива на автобус в София
-
Кметът на Ботевград забрани провеждането на протеста, организиран от „ДПС-Ново начало”
-
Зрелищни кадри от спасителната акция на танкера „Кайрос”
Здравни работници, които не са на смяна, ще излязат на демонстрация в 11 часа
Парите за здраве дадоха повод за нов протест. Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти ще работят с лентички „Аз протестирам“ и ще раздават листовки на своите пациенти. Тези, които не са на смяна, ще излязат на демонстрация в 11 часа пред болниците, в които работят.
Като причина за недоволството си експертите по здравни грижи посочват липсата на обещаното увеличение на минималната стартова заплата за тях от 1550 евро. Здравният министър Силви Кирилов се ангажира във вторник да потърси решение.
Млади лекари и медицински сестри излизат на протестРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни