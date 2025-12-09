Няма никаква яснота по отношение на това дали ще има гарантиран праг на възнагражденията за младите лекари. Дори и споменатите пари не са точна сума, а се каза, че ще бъде започната програмата, но не е ясно как ще бъде завършена тя. Това са половинчати решения, които целят да спадне напрежението. Също така тотално са пренебрегнати медицинските сестри, а при тях е един от най-наболелите проблеми. Това каза общопрактикуващият лекар д-р Даниел Кипров в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той допълни, че има програма за подпомагане на специализанти в специалности, които са пренебрегнати и с недостиг на кадри, но и там има данни за злоупотреби и че не навсякъде парите стигат до медиците.

Д-р Кипров каза още, че и сега има опитни лекари, които получават минималната работна заплата и разчитат единствено на бонуси. И подчерта, че борбата на младите медици не е само за самите тях, а и за медицинските сестри, и за всички лекари.

Здравни работници готвят протести заради новия бюджет

Д-р Кипров заяви, че младите лекари също ще се включат в протеста на 10 декември. Той допълни, че когато са излагали своите виждания за проблемите, те са били отхвърляни и затова излизат отново да изразят недоволството си, разчитайки да се стигне до нов диалог.

Здравният икономист Аркади Шарков каза, че все още няма яснота по какъв начин ще бъдат подпомагани младите лекари. Той обясни, че минималният праг за заплащане не е недостижим, но се променя философията на заплащането в системата на здравеопазване.

Симидчиев: Неяснотата около заплащането на младите лекари е голяма

Д-р Кипров сподели, че младите лекари се чувстват пренебрегнати и омерзени от репликите към тях – „трябваше да изтърпим цитати като тези, че нещата ще започнат да стават за нас, когато Слънцето започне да изгрява от Запад, изгониха ни в Сицилия, заместиха ни с някакви незнайни лекари войни за 500 долара”. „Накрая пък хвърлиха нещо само за една година, просто за да свалят напрежението, мислейки че ще ни залъжат по този начин”, допълни лекарят. И подчерта, че властта сама е казала, че „няма как да се направи истинска реформа, защото не е политически изгодно”.

Шарков от своя страна коментира, че внос на работна ръка в сферата на здравеопазването носи риск заради характеристиките на някои култури и народи.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова