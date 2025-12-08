Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) подготвя протести, породени от недоволството от заложеното във втория проектобюджет на НЗОК.

"Уважаеми колеги, днес НЗОК публикува новия си проект на бюджет за 2026 г. От него става ясно, че не са предвидени средства за увеличение на минималните възнаграждения на специалистите по здравни грижи до 1550 евро. В тази връзка БАПЗГ започва организирането на протестни действия в цялата страна. Повече информация за тях ще публикуваме утре", пишат от БАПЗГ.

МФ публикува новия проектобюджет за 2026 г., в понеделник го внася в НС

Бюджетът за здраве за 2026-а беше одобрен с мнозинство от НЗОК. Така здравната вноска запазва размера си от 8%, а от план-сметката на касата отпадат 260 млн. евро, разписани за заплатите за медиците.

Новите разчети предвиждат да няма увеличение на данъци и осигуровки. Запазват се плановете за налагане на по-висок акциз за цигарите. Минималната работна заплата ще стане 620 евро. Толкова ще бъде и минималният осигурителен доход, а максималният става 2300 евро.

Редактор: Цветина Петкова