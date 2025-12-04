Темата за гарантираните възнаграждения за младите лекари и медицинските специализанти продължава да предизвиква напрежение. В интервю за „Твоят ден“ депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ д-р Александър Симидчиев заяви, че въпреки многомесечните дискусии, решението все още е неясно.

„За съжаление мога единствено и само да потвърдя, че неяснотата е голяма“, подчерта той.

Симидчиев припомни, че е предложил централизирано финансиране през Закона за публичните предприятия, но идеята не е била разгледана. „Предложението ми беше това да стане централизирано от Министерство на здравеопазването със специализирани трансфери към всяка една болница. За съжаление това не беше взето предвид“, каза депутатът.

Той определи процеса като политизиран: „Не бяхме чути въобще, а имахме разумни предложения. Вместо да дискутираме експертно, въпросът се партизира“.

Според Симидчиев проблемът е стратегически за цялата система. „Демографията на лекарската професия говори, че след около десет години половината от лекарското съсловие ще са пенсионери“, предупреди той.

Затова възнагражденията на младите лекари са ключови: „Ако не мислим още от сега за най-младото попълнение, нашата система ще спре да функционира в този си вид.“

Една от идеите, предложени от Симидчиев, е повишаване на осигурителните прагове за медицински специалисти. „Лекарят да стане практикуващ дава една четвърт от трудовия си път авансово – това са 10 години. Поради тази причина можем да качим праговете за осигуряване, така че те да отразяват направените инвестиции“, смята той.

Той засегна и големите разлики в доходите: „В България разликата между минимална и максимална лекарска заплата е едно към сто, а в Западна Европа – едно към четири. Искахме съотношение едно към десет, за да има справедливост“.

Депутатът настоя, че е нужно общо решение. „Настояваме да стане общо решение, а не „ние управляващите срещу вас опозицията“. Ако бяхме седнали да дискутираме, щяхме да стигнем до работещ модел“, посочи той.

Липсата на диалог, според него, е причината за липсата на резултат: „Причината да нямаме работещ модел е, че едни хора в желанието си да изтъкнат, че са управляващи, не направиха необходимото да водим разговор професионално“.

На въпрос дали евентуално падане на правителството може да блокира процеса, той беше категоричен: „Нито един от тези аргументи не е факт. Стига да има воля, всички тези неща могат да се реализират“.

