България продължава да е на последно място в Европа по средства, отделяни за здраве, а здравноосигурителната вноска остава най-ниската в ЕС – 8%. Това заяви в „Твоят ден“ председателят на Българския лекарски съюз д-р Николай Брънзалов, според когото настоящият модел е в критично състояние и изисква спешни промени.

По думите му страната ни инвестира едва около 5% от БВП в здравеопазване – най-ниският дял в Европа. „Абсолютни шампиони сме, но в обратния смисъл. Колегите ми работят в условията на хронично недофинансиране и въпреки това предоставят медицина на световно ниво“, подчерта той.

Д-р Брънзалов: Потребителската такса е обезсмислена, нужни са промени заради справедливост към лекарите

Над 1,1 млн. здравно неосигурени – бомба със закъснител

Един от най-сериозните проблеми в системата остава огромният брой здравно неосигурени български граждани – над 1 180 000 души. Д-р Брънзалов посочи, че в много държави понятието „неосигурен“ въобще не съществува.

Според него парадоксът се задълбочава от това, че част от държавните служители не плащат здравни вноски, но имат пълен достъп до здравната система. „Това са парадокси, които се замитат от години и после се чудим защо системата е в колапс“, каза той.

Прогноза: Недофинансирането може да донесе 50 млрд. лв. загуби

Анализ на Health Metrics прогнозира, че ако вноската не се увеличи, България може да понесе над 50 млрд. лв. загуби до 2040 г. – вследствие на липса на кадри, намален достъп и ръст на хроничните заболявания.

Очакват се: 5–10% по-малко лекари, 10–20% по-малко медицински сестри, закриване на болници в редица региони, увеличено чакане за прегледи и операции с 30–40%, ръст в доплащането от пациентите до 40%.

„Икономиката губи. Няма да има кой да лекува хората, а тези, които работят, ще отсъстват по-дълго заради хронични заболявания“, предупреди той.

Д-р Брънзалов: Потребителската такса за преглед трябва да е 1% от минималната заплата

Според д-р Брънзалов решението е постепенно увеличение на здравната вноска с 0,5–1% годишно, или директно достигане на 10%, както е в Румъния.

„Доплащането ще спре тогава, когато вноската стане достатъчно висока, за да покрива разходите. Така беше заложено в началото на реформата, но тя замръзна на 8%“, каза още той.

Председателят на БЛС коментира и ситуацията около обещаните 230 млн. лв. за младите лекари и специализантите.

Той подчерта, че механизмът е неясен, а подходът – погрешен:

⇒ НЗОК по закон не може да плаща заплати, а само да купува дейности.

⇒ Във фокуса попадат само болниците, а специализантите в доболничната помощ остават извън схемата.

⇒ Частните болници са изключени, което поставя част от бъдещите лекари в неравностойно положение.

„Никой не може да обясни как точно ще се разпределят парите. Дори в Министерството на здравеопазването се държат така, сякаш от тях нищо не зависи“, заяви Брънзалов.

Според него решението е да се използва работещият модел от общопрактикуващата медицина – чрез Министерството на здравеопазването, медицинските университети и практиките, по ясен механизъм и със стабилно финансиране. „Трябва да направим така, че всички да бъдат еднакво малко недоволни. Само тогава ще има справедливост“, заключи председателят на БЛС.

Редактор: Цветина Петкова