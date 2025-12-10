Днес ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, а преди обяд в низините – с ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 9° и 14°, в София – около 11°, съобщават от НИМХ.

В планините ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 8°, на 2000 метра – около 4°.

По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще бъде духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 9° и 11°. Температурата на морската вода е 12°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Редактор: Станимира Шикова