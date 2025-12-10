-
По думите ѝ няма как да има кой знае колко сериозни промени в план-сметката
С Бюджет 2026 берем плодовете от четирите години политическа нестабилност, усещане за постоянна почти предизборна ситуация. С много популистски неразумни и неправилни решения, несвързани с принципите на управление и на действие на важни системи в обществото. Това заяви в предаването "Пресечна точка" бившият социален министър Христина Христова.
Асен Василев: Ще влезем в еврозоната и без правителство
Според нея икономическата политика не е ахилесовата пета на кабинета "Желязков".
"Като погледнем от понеделник последната статистика на Евростат, виждаме, че България е на пето място в Европейския съюз по икономически растеж. Очевидно, проблемът е друг, нещо по-фундаментално. Прояви се липса на диалог със социалните партньори, с обществото. Има напрежение в обществото, усещане за социална несправедливост в големи публични системи. Това някак си не беше отчетено и добре е, че се направи крачка назад и се направиха корекции в бюджета, но аз си мисля, че по този въпрос трябва много сериозно да се замислят управляващите", заяви Христова.
По думите ѝ няма как да има кой знае колко сериозни промени за бюджета.
Целия разговор гледайте във видеото.
