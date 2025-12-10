Ще влезем в еврозоната и без правителство. Това каза в кулоарите на парламента председателят на ПП-ДБ Асен Василев.

“Разбрах, че тази сутрин Бойко Борисов е казал, че щели да чакат до 1 януари, за да влезе България в еврозоната и чак тогава да подадат оставка. Спомняте си миналата година Борисов как ни обясняваше, че ако няма редовно правителство, няма да влезем в сухопътния Шенген, но влязохме. И в еврозоната ще влезем, дори правителството да е подало оставка”, коментира той.

“Никой в България не ги иска. Видяхме една много жалка имитация на протести вчера, която имаше за цел да раздели България на етноси. Слава Богу, това не се случи, защото разделението в момента е между такива, които крадат от народа, и българските граждани, които казват, че не искат повече да се краде от тях”, каза още Василев.

Той коментира и прекроения бюджет за 2026 г. “Мисля, че вчера ясно заявих, че той всъщност отлага, а не поправя безобразията, които бяха заложени в първия вариант. Има и едно ново безобразие. Днес в цялата страна протестират медицинските сестри, защото средствата, предвидени за тях, всъщност ги няма. 200 милиона от тези 260 милиона евро липсват”, обясни той.

“Надявам се силно, че правителството няма да ги излъже за девети път, но Атанас Зафиров каза, че проблемът ще бъде разрешен до края на юли, а премиерът - до края на септември. Проблемът обаче още не е решен, защото от тях двамата нищо не зависи. Отиват на инструктаж в стая 222 и им казват, че ще правят каквото им се нареди”, допълни Василев.

По думите му това се отнася и за ИТН. “Виждаме, че продължават да не усещат Пеевски, въпреки че той е единственият, който организира протести в защита на правителството. Ако Балабанов вчера не е усетил, че Пеевски крепи това правителство, не знам какво точно е усетил”, заключи Василев.

Редактор: Ивайла Митева