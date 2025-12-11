Снимка: БГНЕС
Темата е провал в икономическата политика
Ден след вторите мащабни антиправителствени протести - кабинетът на Росен Желязков се изправя пред шести вот на недоверие. Мотивът - провал в икономическата политика и проекта за бюджет за 2026 г. Гласуването в пленарната зала ще се проведе от 13.30 ч.
Още преди дебатите, вносителите на вота от ПП-ДБ призоваха за подкрепа от всички формации, включително и от редиците на управляващите. Те обаче са категорични, че преди влизането в еврозоната темата за оставка не стои на дневен ред. Очакванията са, че вотът на недоверие няма да мине.
Депутатите дебатираха по шестия вот на недоверие срещу кабинета „Желязков", ще го гласуват утре
В средата на септември кабинетът „Желязков” оцеля при вот на недоверие с подкрепата на 133-ма депутати от формациите от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало”, БСП и ИТН.Редактор: Маргарита Стоянчева
