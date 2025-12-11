Ден след вторите мащабни антиправителствени протести - кабинетът на Росен Желязков се изправя пред шести вот на недоверие. Мотивът - провал в икономическата политика и проекта за бюджет за 2026 г. Гласуването в пленарната зала ще се проведе от 13.30 ч.

Още преди дебатите, вносителите на вота от ПП-ДБ призоваха за подкрепа от всички формации, включително и от редиците на управляващите. Те обаче са категорични, че преди влизането в еврозоната темата за оставка не стои на дневен ред. Очакванията са, че вотът на недоверие няма да мине.

В средата на септември кабинетът „Желязков” оцеля при вот на недоверие с подкрепата на 133-ма депутати от формациите от управляващото мнозинство - ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало”, БСП и ИТН.

Редактор: Маргарита Стоянчева