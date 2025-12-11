Броени дни преди коледните празници един от най-големите въпроси за любителите на снега е ще вали ли до края на годината? Какво показват най-актуалните прогнози за времето в следващите седмици?

Дългосрочните прогнози винаги крият немалък риск от промени, но поне чертаят тенденции в метеорологичната обстановка. На този етап до 20 декември, а и малко след това, времето ще запази “скучния” си декемврийски ритъм без съществен валеж - нито в ниската част на страната, нито дори по планините. Европа е “скована” от “омега” циркулация, при която Балканите и в частност България попадат под влиянието на антициклони.

Ще има ли сняг за Коледа

Дневният ход на времето ще е с условия за ниски облаци и мъгли в часовете преди обяд и слънчеви разкъсвания следобед. Призори температурите ще са ниски - от нула до 5 градуса, следобед - до 12-13 в обичайно по-топлите райони.

Трябва да сме готови за натрупване на замърсители в ниските атмосферни слоеве. Продължителният тих период ще създава предпоставки за високи концентрации на фини прахови частици и азотен диоксид, най-вече в градските котловини с по-тежък автомобилен трафик и използване на отопление на твърди горива.

Раздвижване на атмосферата е възможно в последните 10 дни на декември. Някои метеорологични модели допускат развитието на област с ниско атмосферно налягане в тези дни с потенциал за валежи.

Подобна прогноза обаче не е гаранция за снеговалеж в равнините, тъй като са необходими и по-ниски температури. И докато за преминаването на циклони вероятността е сравнително по-голяма, то застудяването е под въпрос. Ще се повиши все пак шансът за сняг в средния и високия планински пояс на Западна и Централна България, което е особено важно за големите ски курорти.

Ранните изгледи за януари 2026 година са по-обнадеждаващи по отношение на валежните обстановки и за пореден път доказват бавното изместване на сезоните по нашите географски ширини.