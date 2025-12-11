Историята на 7-годишната Гергана Кузманова продължава да вдъхновява. Родена в шестия месец и преживяла мозъчен кръвоизлив, Гери живее с детска церебрална парализа и частично зрително увреждане. Три години след началото на лечението с помощта на кампания "Българската Коледа" Славея Куздова, майка на Гери, споделя за развитието, предизвикателствата и надеждите.

Майката сподели в предаването "Социална мрежа", че Гери расте като „истинска късметлийка“ – приета с много любов в детската градина, а днес вече първокласничка в училище за деца с нарушено зрение. Семейството продължава да търси медицински решения – от експериментално лечение със стволови клетки в Турция до възможни бъдещи интервенции в Русия.

Подарък от „Българската Коледа“ за „Александровска“ болница

Славея разказа още, че леченията дават ефект: подобрения в паметта, речта и уменията за общуване. Гери активно посещава рехабилитации, логопед, ерготерапия – най-обичана от нея, и продължава да участва в спортни дейности. „Българската Коледа“ помогна на семейството да покрива водната рехабилитация, част от която се провежда в басейн „Спартак“.

Въпреки интензивния график, семейството намира време за забавления – разходки, пътувания и игри. Гери вече е написала писмо до Дядо Коледа, в което иска „шоколадчета, бонбони, лаптоп и компютър“.

Редактор: Ралица Атанасова