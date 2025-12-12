"Ще гласуваме "за" оставката на кабинета. Но днес "Възраждане" ще внесе проект на решение, с което да задължим Министерския съвет да поиска отлагане на влизането на България в еврозоната с една година". Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

Той припомни, че съгласно член 5 от Договора за присъединяване на страната ни към Европейския съюз, подписан през юли 2005 г., на България и Румъния е дадено изключение. "А то е - дерогация за вкарването на нашата страна в еврозоната. Това изключение беше отменено на 8 юли с решение на Европейския парламент. Ние обаче имаме право да поискаме удължаване до 1 януари 2027 г. заради настъпилото форсмажорно обстоятелство", обясни Костадинов.

По думите му форсмажорът в нашата страна е не само липсата на бюджет, но и съставянето на редовен кабинет.

На въпрос кога е логично да се проведат следващите избори лидерът на "Възраждане" заяви: "Горната граница, според мен, е началото на април. Защото на 12 април е Великден. Предишната седмица, на 5 април, се пада Цветница. Няма как да стане. Така че най-добре е вотът да бъде в края на март, но зависи от президента как точно ще се развърти парламентарната рулетка с връчването на мандатите".

Редактор: Станимира Шикова