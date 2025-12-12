Турски кораб бе повреден при руски въздушен удар по украинското черноморско пристанище Одеса, съобщи украински министър.

„Русия нанесе ракетен удар по гражданската пристанищна инфраструктура в региона на Одеса.Турски ферибот е повреден в черноморското пристанище, без да има съобщения за жертви“, посочи украинският министър на възстановяването Олексий Кулеба в Telegram, цитиран от АФП.

Ердоган призова Путин за прекратяване на огъня по пристанища и енергийна инфраструктура

Турската морска компания Cenk Shipping обяви, че корабът й, „натоварен изцяло с пресни плодове, зеленчуци и хранителни продукти по маршрута Карасу-Одеса", е бил подложен на въздушна атака днес в 16:00 местно време, малко след като е акостирал в пристанището на Чорноморск.

Редактор: Емил Йорданов