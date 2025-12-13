Падането на правителството не е изненада, а логичен резултат от процеси, които се развиват от месеци. Около това мнение се обединиха бившият председател на Народното събрание Ива Митева, директорът на Сатиричния театър „Ал. Константинов“ Калин Сърменов и финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Събуди се“.

„От два месеца казвам, че правителството ще падне. Всичко, което виждахме ежедневно и което ни се предлагаше, показваше този развой на събитията“, заяви Ива Митева. По думите ѝ, когато в парламента липсва обединена опозиция, обществото само заема тази роля. „Народът излезе на протеста и каза ясно, че това мнозинство не го представлява и не може да взема решения от негово име“, подчерта тя.

Калин Сърменов изрази тревога не толкова от самия крах на управлението, колкото от липсата на яснота какво следва. „Въпросът е какво правим оттук нататък – това ме плаши. Защо се избра този момент и какъв е смисълът? Хаосът, който предстои, е нещо, което наблюдаваме още от 2020 година насам“, коментира той.

Според Левон Хампарцумян в основата на случващото се стои смяна на поколенията и сблъсък на различни представи за бъдещето. „Има ново поколение с различни очаквания и видяхме достатъчно примери за саботажи. От тази гледна точка не бива да се учудваме, че правителството падна“, каза той. По думите му хората, които излизат на улицата, искат най-вече по-добър стандарт на живот.

По темата дали президентът Румен Радев би могъл да създаде политическа партия, Ива Митева изрази скептицизъм относно сроковете. „Чисто технологично няма време за създаване на нова партия, защото процедурата е дълга. По-скоро, ако влезе в политическата игра, това ще стане чрез вече регистрирана формация или коалиция“, посочи тя.

Калин Сърменов подчерта, че изборите са в основата на демокрацията, но предупреди, че честите избори сами по себе си не решават проблемите. „Чуха се какви ли не приказки за диктатура. Политическата класа наистина отблъсква младите хора, но в крайна сметка ние сме тези, които сме я избрали“, каза той. Според него, ако по-голяма част от протестиращите са участвали активно в изборите, ситуацията можело да бъде различна.

Сърменов изрази и съмнение, че евентуална нова политическа конфигурация около президента би донесла решение. „За да излезем от тази ситуация, ни трябват компетентни и подготвени хора, а се оказва, че такива трудно се намират. Страната ни затъва“, заяви той, като подчерта, че бъдещите управляващи трябва ясно да осъзнават ролята и функционирането на институциите.

Въпреки кризата, Сърменов посочи, че липсата на стабилно правителство не е безпрецедентна ситуация. „И друг път се е случвало бюджет да се приема в средата на годината. В момента сме в генерален ремонт“, каза той.

Ива Митева предупреди, че ако при евентуални нови избори се появят „същите стари играчи“, политическата ситуация може да се влоши още повече.

