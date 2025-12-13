Украинската армия обяви днес, че е блокирала руските сили в северната част на град Купянск в североизточната Харковска област.

"Всъщност казвам вече повече от един ден, че руските войски са блокирани в северната част на Купянск. При това става въпрос по-скоро за покрайнините на града, отколкото за самия град. Да, несъмнено в момента руските войски в града не могат да получават подкрепления", обобщи украинският военен говорител Виктор Трегубов.

Тези твърдения не са проверени по независим път. До момента няма коментар от страна на Русия.

Купянск е една от основните цели на руската армия, която от месеци се опитва да го превземе. Русия вече превзе града в началото на войната през 2022 г., но Украйна си го върна през есента на същата година.

Руската армия обяви в края на миналия месец, че отново е превзела Купянск. Украинските въоръжени сили отрекоха, а в петък казаха, че са си върнали части от града и няколко околни села.

Също в петък украинският президент Володимир Зеленски посети Купянск като демонстрация, че градът не е превзет от Русия.

Според данни на Съвместната работа на ударната група 2 КНГУ "Хартия“ пробивът на руснаците северно от Купянск е спрян. Над 200 руснаци в момента са обградени в града. В продължение на няколко месеца картите на DeepState показваха ситуация, при която руснаците са нахлули в Купянск на дълбочина до шест километра от река Оскол, влезли са в града от север и са превзели по-голямата част от десния му бряг.

