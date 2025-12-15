Във връзка с процеса на въвеждане на еврото и като ясен обществен приоритет в работата си Комисията за защита на потребителите осъществява засилен и целенасочен контрол. КЗП и Националната агенция за приходите провеждат съвместни проверки на магазини за хранителни стоки с оборот за предходната финансова година под 10 млн. лева.

Извършени са общо 80 съвместни проверки само през изминалата седмица, като при 42 от тях водеща институция е КЗП. Във всички тези проверки са изискани документи и информация относно обосноваността на цените.

КЗП със засилени проверки по повод цените на техническите прегледи на автомобилите

В началото на декември КЗП и НАП проведоха и съвместна контролна кампания в търговски обекти, предлагащи месо, месни продукти и риба, с акцент върху рибните храни. В рамките на тази кампания са извършени общо 111 съвместни проверки, като при 66 от тях е водеща КЗП. Отделно от съвместните с НАП проверки, КЗП е изискала от 167 търговци обосновка и документи относно констатирано увеличение на цените на стоките чрез портала „ Колко струва“ .

От 9 октомври 2025 година до момента КЗП е съставила 31 акта за установяване на административни нарушения за необосновано повишаване на цените по закона за еврото.

Комисията за защита на потребителите ще продължи системно да наблюдава за необосновано повишаване на цените на все по-широк кръг от икономически сектори. Основният приоритет на институцията остава защитата на правата на потребителите и гарантирането на прозрачни, коректни и добросъвестни търговски практики в интерес на обществото.

Редактор: Дарина Методиева