Днес се навършва една година от изчезването на 13-годишния Ники от старозагорското село Конаре. На 17 декември миналата година момчето, диагностицирано със синдром на Даун, е излязло от вкъщи, но след това така и не се е върнало.

Това доведе до една от най-мащабните акции по издирването му в Старозагорско. Стотици доброволци, полиция, жандармерия, военни, хеликоптери и дронове с термокамери с месеци издирваха 13-годишния Ники, но без следа. Акцията не е официално прекратена, потвърдиха от полицията, с уточнението, че издирването продължава по оперативни методи.

„Много трудно. Наистина много трудно. Всеки, който ми спомене за Ники, аз се разчувствам, почвам да рева. Аз не знам дали са го отвлекли, дали са го убили, дали са го заровили някъде. Просто не знам вече какво да си мисля. Чувствам го, че е жив. Чувствам го. Но много ми е трудно. Вярвам, че е жив, да“, споделя Денка Илиева, майка на Ники.

