9-годишният Владислав Дечев е момче със силен дух и голяма мечта. Въпреки вродените аномалии на мозъка, той не спира да се усмихва и да вярва. С подкрепата на „Българската Коледа“ Влади и семейството му продължават да работят за цялостното му подобряване. Заедно с майка си Ина Харалампиева, той разказва история за любовта и за своите мечти. Той е дете, което обожава градския транспорт, и мечтае един ден да стане ватман.

"За нас „Българската Коледа“ не е просто кампания. Това е вяра и надежда за семействата и децата, които всеки ден са изправени пред различни перипетии и трудности. На нас тя ни помогна много с логопедична терапия, тъй като Влади е с увреждане на малкия мозък. Двете полукълба на малкия му мозък са леко увредени, което оказва влияние най-вече върху говора, координацията, баланса и фината моторика", разказа майката на Влади Ина Харалампиева.

„Българската Коледа“ помогна на първокласника Фори от Ловеч да проходи

Тя сподели, че в момента е много трудно за детето в училище. "За първи път кандидатствахме тази година. През годините многократно сме подкрепяли „Българската Коледа“, дарявали сме, но никога не сме си мислили, че ще бъдем от другата страна - да бъдем подкрепени. Много сме щастливи, че всичко се случи толкова бързо – в рамките на един месец. Дори не можахме да повярваме, че за толкова кратко време се случи всичко и той започна тази терапия", разказа майката на Влади.

Чудо след "Българската Коледа": Лечението на малката Гери дава ефект

Влади от около тригодишна възраст посещава логопед, ерготерапевт, а в момента вече и специален педагог и психолог. "Ходи на специални групи, където се развиват социални умения и комуникация. Допълнително ходи на катерене, на плуван. Много често ходим и в планината. Всичко, което може да му помага двигателно, както и за подобряване на социалните умения, го правим с една основна цел – един ден той да стане самостоятелен възрастен, който да може да се справя без нашата подкрепа. Виждаме, че наистина има резултат от всичко, което правим, и сме изпълнени с много позитивна енергия и голяма вяра. Не само за Влади, а за всички деца", заяви майката.

Повече по темата гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова