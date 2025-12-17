Тежък инцидент със загинал на 69 км на магистрала "Тракия" в посока Пловдив, потвърдиха за NOVA от МВР. Три коли са го блъснали.

По първоначална информация мъж се е движил по пътното платно, между изпреварващата лента и тази за движение. Не е ясна причината, поради която той е бил на аутобана.

Движението по магистралата ще бъде ограничено за извършване на процесуално-следствени действия.