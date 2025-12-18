Снимка: iStock
Земетресението е било на дълбочина от близо 32 километра
Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано на 18 км от град Хуалиен в Източен Тайван. Това съобщава "Ройтерс", като се позова на местната метеорологична агенция.
Засега няма данни за нанесени щети. Трусът, станал на дълбочина от близо 32 км, разтърси за кратко и сградите в Тайпе.
Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва "Ройтерс".Редактор: Станимира Шикова
Източник: Виктор Турмаков, БТА
