Земетресение с магнитуд 5,1 по Рихтер беше регистрирано на 18 км от град Хуалиен в Източен Тайван. Това съобщава "Ройтерс", като се позова на местната метеорологична агенция.

Засега няма данни за нанесени щети. Трусът, станал на дълбочина от близо 32 км, разтърси за кратко и сградите в Тайпе.

Тайван се намира на границата на две тектонични плочи и на острова често биват регистрирани земетресения, отбелязва "Ройтерс".

