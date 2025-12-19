Възможно ли е човек, който е не е завършил докрай медицинското си образование, да оперира хора? Отговорът, оказва се, е ДА. Доктор, който не е завършил докрай образованието си и няма право да оперира, но въпреки това се упражнява. Върху живи хора. Това е истинска история, разказана в рубриката „Високо напрежение” с Татяна Йорданова. Лекарят, който няма необходимата специализация, за да води операции, е представял фалшиво свидетелство, с което подвежда, че има правото да оперира.

Пред Татяна Йорданова двама души разказват как са легнали на операционната маса, за да бъдат оперирани от д-р Зекерия Батмаз, но впоследствие, след неуспешните операции, разбират, че този човек не е имал необходимото образование.

► „АЗ БЯХ ОПИТНА МИШКА”

С лицето си, с името си и с всички необходими документи пред нас застава Светла. Жена, която години наред се опитва да намери спасение, след като е решила да се подложи на разкрасяващата операция операция. Когато е взела това решение, тя не знаела, че хората, които държат скалпела, не са лекари с придобита специалност.

„Аз бях опитното зайче, лабораторния плъх на двама касапи. Аз нямам функциониращ нос, с който да дишам. Уча се да дишам от А и Б”, казва Светла. Жена, която в момента има нос, изграден от ребро. Наложило се, тъй като две неуспешни операции, водени от д-р Батмаз, са я оставили без хрущял.

„В превръзката ми остана кожата. С гной, с месо. Беше една ужасяваща инфекция. Д-р Батмаз и д-р Серпецас са ми премахнали цялата тази конструкция. Те са ми отрязали всичко. Носът ми беше не пихтия. Той беше като на конче, можех така да го обърна. Беше наистина страшно”, разказва още тя.

Решава да търси спасение в Турция, а там лекарите я посрещат с изречението: „Момиче, защо нямаш хрущяли, къде са ти хрущялите, това защо е изрязано?”

И се налага да ми вземат ребро, за да ми направят нос. Носът ми е изграден от част от моето ребро. Защото самата некроза, самата инфекция стопи костта, хрущяла. И тогава вече разбрах при какви хора съм попаднала.

Това не е частен случай. След като Светла разгласява историята си, с нея се свързват още хора, които твърдят, че са пострадали от операциите на същия доктор.

► „ОТИВАШ НА ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗКРАСЯВАНЕ – ПОЛУЧАВАШ ОБЕЗОБРАЗЯВАНЕ”

Така започна историята на мъж, чиято самоличност ще скрием. Той показва и епикризите си, от които е видно, че единственият опериращ човек е д-р Зекерия Батмаз.

„В момента съм със скрито лице, защото не искам хората да ме разпознават и запомнят с това, което ми е причинил този човек. Хората по улицата просто ме гледаха все едно съм катастрофирал. От очите надолу няма нос и все едно ноздрите с меката тъкан – като копче лепнато на лицето. Без никаква структура на носа. Носът ми е изрязан напълно, имам перфорация, която не е малка, в носа. До ден днешен носът ми е изрязан, останал е само долу върхът. Периодично си слагам филъри при лицев хирург, за да има поне видимо някакъв изграден нос. Ако спра да го правя това, просто ми остава само върхът на носа – от челото надолу всичко е равно. Просто стърчи само меката част на носа. Хрущялът е изрязан”, разказва мъжът.

До края на живота си на всеки три месеца ще слага хиалурон, за да може поне привидно да има нос.

► ИЗФАБРИКУВАНАТА ДИПЛОМА

И двете истории щяха да звучат като лекарски грешки. Но не са. Те са грешки на доктор, който все още не е завършил докрай образованието си, но в съдебни дела срещу себе си и в търговския регистър представя следното свидетелство:

► КАК РАЗБРАХМЕ, ЧЕ ТО Е ФАЛШИВО?

И адвокатите на потърпевшите пациенти, и ние потърсихме отговор от Медицинския университет в София дали е издавал това свидетелство. Краткият отговор е НЕ. Пълният може да видите в документа:

► КАКВО ОТГОВАРЯ САМИЯТ ЛЕКАР?

Екипът ни се срещна с д-р Батмаз два пъти. Единият от тях със скрита камера, за да проверим дали продължава да предлага операции. От информация, която получихме от здравното министерство и МУ-София, разбираме, че той вече е записал своята специализация, но въпреки това все още няма правото да води сам операции. В разрез с този медицински стандарт обаче в скритата камера той твърди, че е извършил над 2000 операции. Как мина прегледа при него, може да видите във видеото. А срещата ни с д-р Батмаз пред камера премина в гонитба по улиците пред медицинския му център. Той не пожела да отговори на въпросите ни.

► КАКВО НАПРАВИ ДЪРЖАВАТА, ВЪПРЕКИ ЧЕ ЗНАЕ ЗА КАЗУСА?

Адвокат Невена Горшкова е сезирала редица институции, че д-р Зекерия Батмаз е практикувал без истинско свидетелство. Три години след подадените сигнали обаче - от РЗИ и Изпълнителна агенция „Медицински надзор” не са предприели действия.

Сигнал към прокуратурата е подаден още през 2022 година. В отговор на наше запитване от прокуратурата отговарят, че по случая е започнато досъдебно производство за престъпление, свързано с предоставяне на фалшиви документи. В рамките на три години се очакват резултати от назначена допълнителна медицинска експертиза.

► ВМЕСТО НАКАЗАНИЕ – РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СОБСТВЕНА КЛИНИКА

Вместо да бъде разследван за това, че е представил фалшиви документи и е извършвал операции в разрез с медицинския стандарт, д-р Зекерия Батмаз получава разрешение за собствена клиника. Eто прочитът на адвокат Невена Горшкова по тази тема:

Това, което казва законът, е че всичко, което той е направил е престъпление?

Престъпление. Категорично.

Вие сезирате достатъчно институции, които би трябвало да предприемат действия. Какво се случи?

Някои ги сезирахме двукратно. Ходихме, обяснявахме.

Какво прави прокуратурата по Вашия сигнал, че се използва фалшиво свидетелство за придобита специалност?

Не мога да ви кажа.

Какво направи Медицински надзор?

Нищо. Установили са, че има някакви дребни нарушения в медицинския стандарт, той не е спазен.

Как тези държавни органи са допуснали това свидетелство да мине между капките?

По закон тези медицински търговски дружества трябва задължително да представят свидетелство за специализация. И той е представил това.

Още подробности, както и реакцията на д-р Зекерия Батмаз, когато разбира, че срещу него има журналистическо разследване – вижте във видеото.