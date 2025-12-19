Поредният дебат около промените в Изборния кодекс отново поставя под въпрос доверието в изборния процес у нас. Темата коментираха журналистите Емилия Милчева и Едуард Папазян в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

Емилия Милчева припомни, че непосредствено преди всеки вот в България се посяга към промени в изборните правила. Тя сподели, че това я връща към декември 2022 г., когато с гласовете на ГЕРБ, ДПС и БСП машинното гласуване на практика е било обезсмислено. „От машините бяха направени обикновени принтери“, заяви Милчева, като уточни, че именно тази система сега от ПП–ДБ се опитват да възстановят.

Според нея основният въпрос е кой и как брои бюлетините. „На всички избори видеозаписите показват какво се случва – някой решава, че му е нужна определена бройка гласове“, коментира Милчева. Тя припомни и начина, по който бяха касирани частични резултати от предишни избори, което доведе до влизането на девета парламентарна сила – „Величие“. Журналистката изрази съмнение, че протестите ще успеят да наложат исканията си, още повече че вече има подадена оставка на правителството.

От своя страна Едуард Папазян заяви, че е трудно обяснимо защо нито управляващи, нито опозиция, нито президентът приемат „най-нормалното нещо“ – Изборният кодекс да не се променя преди избори. Според него на следващи протести трябва ясно да бъде поискано от президента Румен Радев да заяви какви са намеренията му – дали ще предлага проект за избори през март или юни и дали възнамерява да довърши мандата си.

В отговор Милчева подчерта, че Радев не може да бъде принуден да каже какво ще прави. Папазян обаче насочи вниманието и към външнополитическите му позиции, като заяви, че президентът последователно заема антиукраинска линия и повтаря, че Украйна не може да спечели войната и трябва да се примири.

Милчева коментира и напускането на Делян Пеевски от кабинета „Желязков“, което по думите ѝ е било представено чрез поредица от пиар ходове, включително и около идеята за „Музей на сглобката“. Тя определи оттеглянето му не като победа, а като „малък знак“ за отстъпление.

В заключение Емилия Милчева акцентира върху ролята на МВР в предстоящите избори. Според нея, ако вътрешното министерство си върши работата, изборните нарушения няма да изчезнат напълно, но броят на купувачите и продавачите на гласове може значително да намалее.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS проф. Милена Стефанова и адвокат Иван Тодоров анализираха политическите заявки за промени в Изборния кодекс. Според проф. Стефанова внесените пет законопроекта не дават надежда за постигане на консенсус, въпреки че са приети на първо четение.

„Заявки има всякакви, но няма съгласие по нито една от тях. Текстовете не будят надежда, че ще имаме разумни промени, които да покажат на хората, че наистина искаме честни и свободни избори“, коментира проф. Стефанова.

► За преброителните центрове и контролирания вот

Двамата експерти се обединиха около идеята, че изнасянето на броенето на бюлетините от секциите в преброителни центрове би прекратило масовите манипулации.

„В преброителните центрове бюлетините от различните секции се смесват. Така се прекъсват „пътеките“, по които чрез добре известни методи се контролира кой как е гласувал в малките секции", обясни проф. Стефанова. Иван Тодоров допълни, че това е разумна и лесно изпълнима мярка за повишаване на честността на вота.

► Машинното гласуване: Технологии и доверие

Адвокат Иван Тодоров, като представител на фирмата доставчик на машините, бе категоричен в тяхната сигурност. „Няма нито един глас през машините, който да не е преброен точно. Твърденията за манипулации на софтуера са пълни глупости. Смартматик е световна фирма - един случай на измама би сринал бизнеса им глобално“, заяви той.

Тодоров направи паралел и с проблема с хартията: „Да сложиш неподходяща хартия на машина е като да сипеш дизел на бензинова кола - няма как да тръгне. Когато се спазват правилата, машините броят перфектно“.

В дискусията бе подчертано, че е необходима професионализация на изборната администрация. Проф. Стефанова даде пример с Гърция, където съдът определя председателите на комисиите сред адвокати и съдии. Тя предложи в комисиите да се привличат повече учители и лекари.

Иван Тодоров постави акцент и върху изчистването на избирателните списъци: „В момента хората се отписват от списъците едва на 120-годишна възраст. Имаме много „мъртви души“, от чието име може да се гласува по няколко пъти. Решението е въвеждане на идентификация, например чрез пръстов отпечатък, което е евтина и бърза инвестиция“.

