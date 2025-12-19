Проблемът за ЕС и за Украйна вече не е оръжието, а парите – кой и как плаща. Това беше в центъра на дискусията на лидерите на Европейския съюз. Той, в продължение на няколко месеца, се опитва да заобиколи собствените си правила с това с това, което смяташе да направи със замразените руски активи, и по този начин да постави под риск финансовите системи на държавите. Но срещна сериозна съпротива от Белгия и други държави. Това каза бившият зам.-външен министър Любомир Кючуков в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Припомняме, че лидерите на ЕС постигнаха споразумение да предоставят на Украйна заем в размер на 90 милиарда евро, за да покрият предстоящия бюджетен дефицит, но не успяха да се договорят за използването на замразените руски активи за осигуряване на средствата.

„Реакция от страна на Русия вече имаше – заведе дело в Московски съд срещу банката „Евроклиър”. Страната даде да се разбере, че ще предприеме реципрочни действия спрямо всички активи, които са на нейна територия, на европейски държави”, подчерта Кючуков.

Той допълни, че Кристин Лагард е заявила, че ако руските активи се използват за финансиране на Украйна, това рязко ще разклати доверието на чуждите инвеститори. И подчерта, че един от главните въздействащи фактори е позицията на САЩ, а Щатите разглеждат тези руски активи като свои. „В плана на Тръмп от 28 точки имаше една, която гласеше, че на тяхна база ще се осигури съвместно инвестиране, заедно с Русия, за възстановяването на Украйна. А приходите ще се делят 50/50 между Руската федерация и САЩ”, обясни още той.

По думите на Кючуков е станало ясно, че Щатите са оказали натиск по отношение на руските активи и решението на ЕС, а също така е имало основания да се смята, че ще бъдат заведени и загубени дела и всички европейски държави ще трябва да плащат.

Експертът изрази позиция, че през годините на войната е станало ясно, че само оръжията не са достатъчни за победата на Украйна. Той допълни, че страната има проблем и с големия брой жертви.

„Ако погледнем позицията на ЕС, тя се смени от война до победа и недопускане Украйна да претърпи поражение, до примирие веднага. Дори последните документи понятието „справедлив мир” се замени с „достоен мир”. Това отразява реалната ситуация – Украйна е притисната на фронта от Русия, а от друга страна – от САЩ”, коментира още Кючуков.

България и замразените руски активи

Кючуков посочи, че е било ясно, че България няма да блокира каквото и да е европейско решение. Страната ни подкрепи идеята за заем за Украйна, регистрира своите опасения от това, че парите могат да дойдат от замразените руски активи и следва досегашните си позиции, че страната трябва да бъде подпомагана, каза още той.

Протестите в Брюксел

Кючуков обясни, че напрежението е създадено от общата европейска политика в селското стопанство и либерализацията на търговията.

