Задържаха мъж от заветското село Прелез за убийството на негов съселянин. Сигналът за тяло на човек, открит на улица в селото, е получен на тел. 112 около 8:15 часа тази сутрин, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева.

Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, които установили самоличността му – 41-годишен от селото, без жизнени показатели. При огледа медици и полицаи се натъкнали на следи от насилствена смърт – множество разкъсно-контузни рани, съсиреци от кръв и дири от влачене.

В хода на проверката стана ясно, че в случая е замесен 47-годишен мъж от Прелез. Той е направил самопризнания, като е разказал, че докато разхождал кучето си около 00:30 часа на 20 декември, бил провокиран и нападнат от жертвата. Във видимо нетрезво състояние загиналият впоследствие мъж псувал, обиждал и правил опити да души съселянина си, който, афектиран, започнал да му нанася удари с ръце, крака и дървена пръчка.

За случая е уведомен дежурен окръжен прокурор. Соченият за убийството е задържан. По случая се води разследване за престъпление, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.

Кметът на Прелез Сезгин Юмер заяви, че убитият бил строителен работник. Семейството му живеело във Варна. Задържаният за престъплението скоро се е върнал от Холандия, където работел. Кметът заяви, че няма информация да е имало лични проблеми между двамата.

