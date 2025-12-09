Софийският съд призна Веско Вълчинов за виновен в убийството на Кристиян Пеев и го осъди на доживотен затвор. Присъдата включва и специален режим на изтърпяване на наказанието, както и обезщетение от 500 000 лева за близките на жертвата.

Доказано е, че убийството е извършено с множество удари с чугунена гира, като съдът подчерта особено жестокия характер на деянието. Наказанието отчита времето, през което подсъдимият е бил задържан след ареста му.

Присъдата може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд в срок от 15 дни.

Заподозреният за бруталното убийство в София се отказа да обжалва мярката си за неотклонение

Припомняме, че Вълчинов беше оставен в ареста за постоянно, след като направи самопризнания пред съда, че е убил Кристиян Пеев в момент на афект и паника. Мотивът за жестокото убийство бил дълг от 2000 лева, свързан с планиран съвместен бизнес за добив и търговия с криптовалути. Според обвинението Вълчинов е убил жертвата с гира през нощта срещу 9 август и след това нарязал тялото в банята на апартамента си. Предполагаем помагач на убиеца е 24-годишният Константин Суботинов, който е укрил следите, изхвърляйки части от тялото в кофи за смет в София и на Витоша, за което също беше задържан. Разследването показа, че Вълчинов и Пеев са били приятели и дългът е възникнал след отпускането на заем за бизнес начинание. Части от човешките останки са били намерени и в шахта на жилищен блок, както и в контейнери и чували, а укривателят Суботинов е бил нает да транспортира останките.