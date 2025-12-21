-
-
-
-
-
-
По-късно тази вечер Герман ще бъде огласен и от коледарите
Благотворителен коледен базар събра млади и стари в село Герман. На специално изградена сцена ще се качат изпълнители от различни поколения, обединени от една цел - да помогнат на нуждаещите се. Като бебето Михаела, което се бори с остра левкемия, а за лечението семейството има нужда от подкрепа. По-късно тази вечер Герман ще бъде огласен и от коледарите.
Коледно чудо във Френската гимназия: Ученици събраха 4 700 лв. за болни деца
“Първата ни кауза е мисия "Таен дядо Коледа" за дечица в неравностойно положение и такива с увреждания в село Герман. Втората ни кауза е събиране на хранителни продукти за възрастните хора в селото. И третата кауза е за едно 2-месечно бебенце на име Михаела, на което, за съжаление, му откриха левкемия и семейството има нужда от нашата подкрепа”, обясни Мирела Димитрова, която е организатор.Редактор: Ивайла Митева
