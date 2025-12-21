В навечерието на коледните празници 9-та Френска езикова гимназия в София за поредна година се превърна в център на добротата. Ученическият съвет на елитното училище организира мащабен благотворителен базар, чиято благородна кауза обедини ученици, учители и родители.

„Обичам Коледа и коледните базари, обичам сладко, коледна музика и исках просто да направим нещо, в което всички да могат да се включат по някакъв начин. Какво по-добро от коледния базар в нашата гимназия“, споделя ученичката Гергана, която е сред основните двигатели на събитието.

Празничната атмосфера беше подкрепена от усилен труд, тъй като учениците сами приготвиха сувенирите и ястията, предлагани на базара с кауза. Директорът на гимназията, д-р инж. Симона Ангелова, отчете изключително висока активност: „Доста деца се включиха, на които благодарим. Всичко, което се продаваше, беше ръчно изработено - сладкиши, картини, картички, имаше и доста интересни книги“.

Усилията на младите хора дадоха впечатляващ резултат. Тази година събраните средства са предназначени за лечението на деца с онкологични заболявания.

„Успяхме да съберем около 4 700 лева. Всичко това отива за каузата и се надяваме да помогнем на всички деца, които имат нужда - да им подарим малко коледно настроение и дух“, казва Гергана. По решение на ученическия съвет, дарените средства ще бъдат преведени на Клиниката по детска онкохематология към болница „Царица Йоана - ИСУЛ”.

Добрият пример обаче не спира до празничните щандове. Част от учениците избраха тази Коледа да се откажат от традиционната размяна на подаръци помежду си, за да дарят и тези средства за общата кауза.

„Важно е да научим децата отсега на доброта и съпричастност. Важно е те да знаят и да не приемат за даденост това, което техните родители им подсигуряват. Да помагат и да бъдат добри хора“, подчертава директорът д-р инж. Симона Ангелова.

За ученици като Кристиян, смисълът на кампанията се крие в малките жестове: „Дори малките неща, като това да дадеш два или три лева за нещо сладко, са ключови, защото малките неща са това, което прави цялата голяма картина“.

