България се прости със световния и олимпийски шампион Боян Радев. Поклонението пред тленните му останки се състоя на Националния стадион „Васил Левски“. Десетки почитатели и значими личности за българския спорт и общественост сведоха глава пред паметта на шампиона по борба.

Радев си отиде миналия четвъртък на 83-годишна възраст. Дълги години той е състезател по класическа борба в категория до 97 кг и двукратен олимпийски шампион.

Бившият президент Георги Първанов каза пред медиите: "Беше невероятен патриот, голям българин! Губим един наистина невероятен човек, който, надявам се, ще остане в спомените на мнозина, не само на неговите съвременици".

"Голяма загуба за българския спорт. Името му остава и ще бъде записано със златни букви в нашата спортна история", каза Стефка Костадинова.

"За мен ще остане голяма личност, голям човек, достоен за уважение. Затова само се покланям пред него и изказвам съболезнования на семейството му и на всички близки", каза Станка Златева.

"Замина си една легенда, но името му ще остане във вечността. Страдах последните няколко години, защото той беше много болен. Нямам думи с които да опиша нашата дружба... И той много ме обичаше", сподели Гриша Ганчев.

Радев е първият кавалер на приза „Пиер дьо Кубертен“ за особено големи заслуги към олимпийското движение. А международния олимпийски комитет му връчва и „Трофей на президента“. Международната федерация по борба пък го отличава със „Златна огърлица“ и с първо място в Залата на славата в Оклахома.

Видният ни спортист беше и голям дарител и колекционер.

Легендата на художествената гимнастика Нешка Робева се сбогува за последно със великия спортист и нейн приятел.