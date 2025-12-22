Гръцките фермери блокираха и днес движението на тежкотоварни камиони през граничните пунктове „Кулата” и „Илинден”. В момента колони от камиони продължават да чакат от двете страни на границата.

Финален час на днешния си протест земеделците не са обявили, но се очаква след 20 часа те да прекратят блокадата.

Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни

Директорът на „Гранична полиция” Антон Златанов заяви, че е в постоянна комуникация с Гърция. „Дори от време на време те искат съдействие от нас, за да разговаряме с гръцките фермери, които са блокирали граничните преходи. Движението се блокира основно за тежкотоварен трафик, към момента автомобилите вървят. Имаме уверението от Гърция, че по време на коледните и новогодишните празници туризмът няма да бъде съпътстван с проблеми при преминаването”, каза Златанов.

Редактор: Ина Григорова