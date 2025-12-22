-
Фестивал на пелина в село Змейово
Мръсен въздух в София и Пловдив
Продължава операцията по изтеглянето на "Кайрос": Три влекача придвижват кораба до Бургас
Операцията по изтегляне на „Кайрос“ край Ахтопол: Успешно подадоха захранване към хидравличната система
„Дотам и обратно”: Каменните чудеса на Кърджали (ВИДЕО)
Протест заради опасни мантинели блокира Околовръстното в Пловдив
Финален час на днешния си протест земеделците не са обявили, но се очаква след 20 часа те да прекратят блокадата
Гръцките фермери блокираха и днес движението на тежкотоварни камиони през граничните пунктове „Кулата” и „Илинден”. В момента колони от камиони продължават да чакат от двете страни на границата.
Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни
Директорът на „Гранична полиция” Антон Златанов заяви, че е в постоянна комуникация с Гърция. „Дори от време на време те искат съдействие от нас, за да разговаряме с гръцките фермери, които са блокирали граничните преходи. Движението се блокира основно за тежкотоварен трафик, към момента автомобилите вървят. Имаме уверението от Гърция, че по време на коледните и новогодишните празници туризмът няма да бъде съпътстван с проблеми при преминаването”, каза Златанов.Редактор: Ина Григорова
