Около 100 000 автомобила се очаква да излязат от София за предстоящите празнични дни за Коледа. Най-много - около 35 000 превозни средства, се очаква да бъдат по „Тракия“, около 20 000 - по „Хемус“, 20 000 - по „Струма“ и 10 000 - по „Европа“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да тръгват напът с автомобили, подготвени за зимни условия.

За повишаване на безопасността на движението при очаквания интензивен трафик утре – 23 декември, от 14 до 20 ч. ще се ограничава движението на камиони над 12 т по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“ - по цялата им дължина, и по АМ „Хемус“ в участъка от София до п. в. „Дерманци“ в областите София и Ловеч за превозните средства, излизащи от София. Целта е да се улесни пътуването на леките автомобили и да се увеличи пропускателната способност по най-натоварените направления, когато много хора тръгват напът, като се ограничат предпоставките за инциденти поради неправилни изпреварвания и образуването на колони от тежкотоварни автомобили.

Трафикът през почивните дни: Натоварено движение и стачки затрудняват преминаването през българските ГКПП

На 30 декември движението на тежкотоварните камиони ще бъде спряно между 14 и 20 ч., като ограничението ще важи за превозните средства, излизащи от София.

В последния почивен ден от новата година – 4 януари 2026 г., забраната за движение на МПС над 12 т ще е между 12 и 20 ч. и ще е за превозните средства, пътуващи към София. Ограничението не се отнася за превозните средства, извършващи обществен превоз на пътници.

На „Хемус“ и „Струма“ забраната не обхваща МПС над 12 т, превозващи опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони.

На „Тракия“ в участъка от п. в. „Ихтиман“ (при 34-и км) до п. в. „Вакарел“ (при 23-и км) в посока София забраната няма да важи за МПС над 12 т, превозващи опасни товари.

В област Благоевград на 23 и 24 декември между 10 и 20 ч. ще се въведе реверсивно движение в участъка от път I-1/E-79 София - Кулата, при връзката на първокласния път със „Струма“ и пътен възел „Симитли“. Целта е улесняване на пътуването за почивните дни при очаквания интензивен трафик. Във вторник и сряда ще се осигурят две ленти в посока Кулата и една в посока София. При натоварен трафик и по преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и други промени в организацията на движение, за улеснение на пътуването и гарантиране на безопасността.

Шофьорите могат да използват като алтернативни обходни маршрути и други републикански пътища, като се спазва действащата за тях постоянна организация на движение.

Гръцките фермери продължават с блокадите, обещават облекчаване на трафика по празниците



Пътуващите трябва да тръгват напът с технически изправни автомобили, подготвени за зимни условия. Пътните служби следят метеорологичните прогнози и предприемат навременни действия срещу заледяване и хлъзгавост. Целта е превантивните и снегопочистващите дейности да започват възможно най-бързо, за да се гарантира проходимостта на пътищата. Приоритетно се обработват автомагистралите, натоварените първокласни и второкласни пътища и планинските проходи. Водачите трябва да шофират внимателно, със съобразена скорост и достатъчна дистанция, без резки маневри. Неподготвените за зимата автомобили могат да блокират движението и да затруднят работата на почистващата техника.

Редактор: Ралица Атанасова