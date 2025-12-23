"Цялото доверие на ГЕРБ в КПК е изчерпано! Считам, че тя не трябва да съществува". Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов. Той отново настоя представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна да не участват в никакви заседания, свързани с прекратяването на мандата на Благомир Коцев.

Борисов призова представителите на ГЕРБ в ОИК – Варна да не участват в евентуални опити за прекратяване мандата на Коцев

"Партията няма нужда от служебна победа! Не искаме името ни да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората", поясни Борисов.

Редактор: Габриела Павлова