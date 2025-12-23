-
Спортни новини (24.12.2025 - обедна)
Здравка Евтимова: Надеждата превръща тъмните страници от романа на живота в светли
Екатерина Дамянова: Не броят на ястията, а духът на празника има значение на Бъдни вечер
Екскурзоводи на прицел: Защо Министерството на туризма засилва контрола върху бранша?
Семейство превръща дома си в истинска коледна приказка
Бъдни вечер през вековете: Враца показва местните традиции в специална коледна експозиция
Масово приготвяне на ястия за Бъдни вечер в Берковица
Редактор: Габриела Павлова
