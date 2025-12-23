Снимка: iStock
Той потегли от родния си град Рованиеми
Точно в 17 ч. този следобед Дядо Коледа започна своето околосветско пътешествие. Той потегли от града, в който живее – Рованиеми, разположен на Полярния кръг. Шейната му, теглена от северни елени, е пълна с подаръци за всички, които вярват в него.
Северноамериканската служба за космическа отбрана и тази година е в пълна готовност да проследи пътя на Дядо Коледа и да предава на живо прелитането на шейната над всяко населено място по света. Официалното отброяване вече е в ход, а до оставянето на първия подарък остават точно 15 часа.
Часове преди Коледа: Колко ще струва празничната трапеза
Помощниците на Дядо Коледа напомнят, че макар децата вече да спят, когато той посещава домовете им, е добре да му оставят бисквитки и чаша мляко.Редактор: Ралица Атанасова
