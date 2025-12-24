В празнична инициатива на баскетболния "Локомотив" Пловдив двама от чуждестранните играчи на отбора – Девърл Рамзи и Кхалил Милър – получиха първия си урок по заместване на питка за Бъдни вечер.

Въпреки натоварения си график с мачове и тренировки, баскетболистите се включиха в заниманието с усмивка, а в ролята на учител се превъплъти Женя Йолова. Тя показа на Рамзи и Милър как да подготвят традиционната българска питка, като играчите дори успяха да научат няколко български думи по време на урока.

Повече гледайте във видеото.

Редактор: Дарина Методиева