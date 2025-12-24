Какви са традициите за Коледа и как са се променили от миналото до наши дни в предаването "Социална мрежа" по NOVA News разказва уредникът на Националния етнографски музей Мария Боянова.

Празничният цикъл в традиционната култура започва още от Игнажден – 20 декември. "За традиционния българин Коледа не е един самостоятелен празник, изваден от общия календарен контекст. Празничният цикъл започва с Игнажден, минава през Коледа и Нова година и завършва чак на Йордановден. Това е период с обичаи, които следват логичен порядък", обясни Боянова.

По думите ѝ в по-старите времена това е период, свързан с подготовката за зимното слънцестоене – най-краткия ден в годината, когато хората посрещат „раждането“ на слънцето. По-късно, в християнска Европа и съответно в българските земи, в този период се вписва и разказът за Рождество Христово.

Символиката на посланията и традициите на Бъдни вечер и Рождество Христово

"В най-ново време тези практики – първоначално езически, а по-късно християнски – се трансформират в популярни елементи на празничността, които познаваме днес - подаръци, коледната елха, джинджифиловите курабийки и други символи от масовата култура", подчерта уредникът на музея.

Един от най-устойчивите обичаи е посрещането на полазника на Игнажден – човекът, който първи прекрачи прага на дома и предопределя късмета за цялата година. И до днес изразът е жив – дори на работното място можем да чуем: „Ти си ми полазник днес“.

Бъдни вечер през вековете: Враца показва местните традиции в специална коледна експозиция

Запазена е и цялата празничност около Бъдни вечер, особено подготовката на трапезата. Традиционната украса върху хлябовете символизира плодородието. По отношение на ястията на Бъдни вечер често се говори за „бъднивечерска аритметика“, защото броят им трябва да бъде нечетен – 7, 9 или 12. Това е било сериозно предизвикателство, особено като се има предвид, че в миналото семействата са били многобройни – често по 20–30, а понякога и 40 души около една трапеза.

Повече по темата гледайте във видеото.