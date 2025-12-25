Рождество Христово е празник, който носи не само религиозно, но и дълбоко социално и културно послание. Това подчертаха богословите Иван Йовчев и Смилен Марков в ефира на предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„Празникът отбелязва раждането на Исус Христос – Спасителя и Божествения Син. Той символизира Божията любов, надеждата и началото на спасението на човечеството“, заяви Иван Йовчев. По думите му Рождество насочва вниманието и към ценности като семейното единство, милосърдието и съпричастността към бедните, отхвърлените и нуждаещите се.

Богословът очерта три основни измерения на празника, като акцент постави върху Боговъплъщението – раждането на Христос в смирение, в ясли, а не в дворец. „Това показва, че Бог има отношение към всички хора, особено към онези, които са в нужда“, подчерта Йовчев. Той допълни, че спасителното дело на Исус Христос премахва преградата на смъртта и отваря пътя към спасението.

Смилен Марков обърна внимание на смисъла на посланието „Бог с нас“. „То означава край на страха и митологичното религиозно съзнание. Няма нужда човек да умилостивява Бога със страх и жертви. Бог е с нас, близо до човека“, посочи той.

Според богослова това послание утвърждава безкрайната ценност на човешкия живот, не само на близките, но и на другия, дори на врага. „Спасението не е индивидуално усилие, а дело на общност и единство. Това е смисълът на църквата“, допълни Марков.

Редактор: Ивайла Маринова