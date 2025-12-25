В Родопите започнаха честванията в памет на жертвите на Възродителния процес от преди 41 години. Традиционно кулминацията е на Тюркян чешма в Могиляне, където тази година Алиансът за права и свободи и „ДПС - Ново начало” поднасят венци в различни дни.



Днес от партията на Ахмед Доган в присъствието на генералния консул на Турция в Пловдив Емре Манаф почетоха паметта на загиналите в протестите през 1984 година, когато в региона живота си губят трима души, сред които и бебето Тюркян.

„Дали сме днес, или утре, не правим никакво разделение, напротив - призоваваме всеки да намери мястото си там, където се чувства добре, без натиск, без страх, без каквато и да е манипулация”, заяви Хайри Садъков, депутат от АПС.



Редактор: Ина Григорова