-
Коледа в Ню Йорк: Как посрещнаха в САЩ празника
-
Заради снега и вятъра: Хлъзгави пътища, населени места без ток и предупреждения за опасно време
-
Как да се преборим със стреса и напрежението по празниците - съветите на специалистите
-
Богослов: "Бог с нас" означава край на страха
-
Обявиха извънредно положение в Лос Анджелис заради наводнения на Коледа
-
Авария остави няколко общини от Видинска и Врачанска област без ток
Кулминацията е на Тюркян чешма в Могиляне
В Родопите започнаха честванията в памет на жертвите на Възродителния процес от преди 41 години. Традиционно кулминацията е на Тюркян чешма в Могиляне, където тази година Алиансът за права и свободи и „ДПС - Ново начало” поднасят венци в различни дни.
Днес от партията на Ахмед Доган в присъствието на генералния консул на Турция в Пловдив Емре Манаф почетоха паметта на загиналите в протестите през 1984 година, когато в региона живота си губят трима души, сред които и бебето Тюркян.
„Дали сме днес, или утре, не правим никакво разделение, напротив - призоваваме всеки да намери мястото си там, където се чувства добре, без натиск, без страх, без каквато и да е манипулация”, заяви Хайри Садъков, депутат от АПС.
Последвайте ни