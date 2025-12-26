Историята на Катерина Илиева е история за волята, постоянството и най-трудната победа – тази над самия себе си. Днес тя е на 34 години, майка на осемгодишен син, мениджър в компания за клинични проучвания и сертифициран треньор по пилатес. Пътят ѝ дотук започва от едно тежко изпитание, което променя живота ѝ из основи.

Преди девет години Катерина тежи 123 килограма. След тежка бременност, хормонална терапия и сериозни здравословни проблеми, включително диабет, тя се изправя пред реалната опасност да загуби не само контрола над тялото си, но и качеството си на живот.

„Не исках да съм версията на себе си, която ще е болна, ще е немощна и просто няма да може да се справи с ежедневните си активности“, споделя тя за предаването „Твоят ден”. Мотивацията ѝ е ясна – синът ѝ: „Честно казано, исках да покажа на сина си, че мога.“

Истинската битка започва след раждането. „Тогава започна реално моята борба – с килограмите, с майчинството и с всичко, което следва. За това обаче много малко хора говорят – колко е трудно да се върнеш към нормалния си начин на живот и колко е трудно да продължиш“, казва Катерина.

Първите ѝ стъпки в залата са изпълнени със страх, срам и болка. „Аз се търкалях по тази зала. Беше изключително ужасно. Потях се от абсолютно елементарни упражнения и страшно много ме беше срам“, признава тя. Вместо да се откаже, Катерина взима решение – да продължи.

„Амбицирах се и си казах: Аз ще се науча. Започнах да идвам всеки ден – от понеделник до неделя, след работа, преди работа. Исках да дам шанс на организма си и на тялото си да изглежда по онзи начин, който си спомнях, че може“, разказва пилатес инструктурът.

Зад физическата трансформация стои и силна вътрешна борба: „Имала съм много дълги етапи, в които се чудех дали да продължа, дали си заслужава. Какво ще стане, ако спра за седмица-две. Но осъзнавах, че организмът ми не иска това. Когато седнеш на дивана и си стоиш, после идва вината.“

Човекът, който е до нея през годините, е личният ѝ треньор Иван Христов. По думите му, ключът към успеха на Катерина е именно постоянството.

„Тя е човек, който не се предава. Това беше тайната. Въпреки проблемите вкъщи, в работата, тя не се отказа. Залата беше нейният отдушник“, споделя той за нея.

Днес Катерина е отслабнала със 67 килограма и не просто е променила външния си вид, а отношението си към живота. Вече помага на други жени, преминали през подобни изпитания, да се върнат към телата си и към себе си.

Вижте целия разговор във видеото.