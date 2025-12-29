Ураганният вятър, който достигна пориви до 100 км/ч в Пловдив и рекордните 122 км/ч в Пазарджик, нанесе сериозни материални щети. Паднали дървета и клони блокираха улици, прекъснаха електропроводи и повредиха десетки автомобили. За почти цялата страна днес остава в сила жълт код за опасно силен вятър, като поривите в някои райони ще достигат 60-70 км/ч.

След 21 ч. в неделя в Старозагорско обстановката се е усложнила. Над 100 са постъпилите сигнали за паднали дървета, няма пострадали хора. Няколко населени места бяха с частично прекъснато електричество. В Община Казанлък сигналите за паднали дървета бяха над 10.

Проблеми в някои райони на страната заради силния вятър

►Ситуацията в Пловдив и последствията от бурното време

За екипите на спешните служби денонощието е било изключително натоварено. Само за половин ден в пловдивската пожарна са постъпили над 90 сигнала.

„През последните 24 часа екипите на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ реагираха на 80 произшествия, свързани с опасното явление силен вятър“, споделя гл. инспектор Петър Тосков. Той уточнява, че за радост няма пострадали хора, но материалните щети са значителни: „Основните сигнали бяха за щети върху автомобили - 19 на брой през изминалите 24 часа. Имаме и паднало дърво върху заведение в Карлово и върху подбалканския път“.

Местни жители разказват, че част от падналите дървета са били стари и нерязани от години. Други обвиняват институциите в липса на контрол и нередовна санитарна сеч, което според тях е основната причина за инцидентите при силен вятър.

В разчистването на града са се включили и допълнителни сили. „Включиха се екипи на общинското предприятие „Градини и паркове“ и двете доброволни формирования на територията на Пловдив“, допълва инспектор Тосков.

Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обяви превантивни мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще. „Във всеки район ще бъдат отпуснати по 50 000 лв., за да започнат фитосанитарни оценки на дърветата. „Градини и паркове“ работят ежедневно и се надявам с това темпо бързо да наваксаме“, обясни той.

По отношение на пострадалите собственици на автомобили, Славов разясни възможностите за компенсация: „Има законов ред, по който те могат да си заявят исковете и Община Пловдив да ги обезщети. Това може да се случи дори ако автомобилът няма застраховка“.

►Прогноза: Кога ще утихне вятърът

Според дежурния синоптик от НИМХ Мартин Славчев, вятърът ще остане силен и поривист през целия ден, главно в Дунавската равнина, Югозападна България и по Черноморието. Очаква се временно отслабване след обяд, но утре страната отново ще бъде във ветровития капан на жълтия код.

„Успокоение на времето ще има едва през следващата година. До края на тази остава ветровито и особено студено. През новогодишната нощ температурите в котловините на Югозападна България могат да паднат до минус 8, минус 10 градуса, докато на изток ще са около минус 1 до 0 градуса“, поясни Славчев. По-чувствително затопляне се очаква в първите дни на 2026 година - петък и събота.

►Рискове от пожари и пиротехника

Освен с последствията от вятъра, пожарникарите са реагирали и на сигнали за горящи комини. „Традиционно имаме пожари в къщи и комини, като основните причини са строителни неизправности или непочистени сажди. Необходимо е всяка година преди отоплителния сезон комините да се чистят“, напомни Петър Тосков.

В навечерието на Нова година властите призовават и за повишено внимание при използването на фойерверки. „Съветваме гражданите да купуват пиротехника само от лицензирани обекти, да я съхраняват на сухи и проветриви места и да внимават за нарушени опаковки“, казва инспекторът.

За празничната нощ на площада в Пловдив са предвидени засилени мерки за сигурност. „Ще има засилено присъствие на Общинска охрана и Общинска полиция, за да могат мероприятията да протекат спокойно“, увери Ангел Славов. Въпреки че прогнозите са вятърът да отслабне, жълтият код за опасно време остава в сила за региона.