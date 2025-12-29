Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов излезе с предупреждение към политическите си опоненти. Във Facebook той пусна кратко видео във връзка с поклонението на Тюркян чешма в родопското село Могиляне. Жертвите на Възродителния процес бяха почетени от АПС, „ДПС-Ново начало”, като тази година се включиха и лидерите на „Продължаваме Промяната-Демократична България”.

„Искам да кажа на тези комунистчета, чиито бащи и дядовци направиха Възродителния процес, а нас тогава, като млади офицери, ни изпратиха в Дулово, Каолиново, Разград да пазим реколтата - не си играйте с нещо, което не разбирате", призова Борисов.

„Сложно нещо е демокрацията. Не стига само да кръстиш партията си на нея. А като се зададат избори, картината става клинична. Събираш един файтон последователи и хукваш из провинцията на срещи с народните маси да отбелязваш исторически дати с поклонения пред паметници, наподобяващи спиритически сеанси. Търсиш символика на места, доскоро маловажни за жълтопаважните ти обувки. И се изживяваш като покорител на Еверест в собствените си очи, а в тези на околните - като Господин за един ден. После изгряваш в социалните мрежи и ...обратно към София. Много политици през годините са се снимали предизборно пред Тюркян чешма. Болшинството отдавна са в забвение. Защото едно кадро не стига да купиш доверието на местните хора", каза от своя страна Цвета Караянчева от ГЕРБ-СДС.

„Ние в Родопите нямаме нужда от ничие благоволение или амнистия, за да печелим подкрепа. Не с асамблейни изказвания, а с постоянство, лични срещи и къртовска работа на терен 24/7. Вече 19 години ГЕРБ е политическа сила с реално влияние в смесените райони, с пълни листи и кандидати във всяка община. Други са на ръба на статистистическата грешка. Но пък щедро раздават присъди и си играят на поборници. Коледа е. Не е лошо да сме по-малко кресливи и да не преиграваме с жестовете на гърба на човешката травма, пък били те и за политическа употреба", призова тя.

„Много малко хора от ПП - ДБ разбират в дълбочина т.нар. Възродителен процес. Дори съм убеден, че не са наясно нито с етапите, нито с предпоставките, нито с последствията му. Факт е, че това е едно от най-големите престъпления, които българската държава е извършвала срещу свои граждани. За това престъпление няма наказани и то винаги се е използвало като политически лозунг в една или друга посока", заяви Тома Биков.

Борисов: Пребоядисаните млади комунистчета да не си играят с нещо опасно за държавата

„Да си правиш политически ПР на гроба на едно дете е кощунство. Срам за вас ПП-ДБ - озверели сте от алчност за власт. За да замаже този "гаф", Иво Мирчев се изкара свидетел на смяната на имената.

Възможно ли е това да е вярно?

1. Иво Мирчев е роден през месец май, 1980 година.

2. Последната смяна на имената е от март, 1985 година. В този момент Иво Мирчев е бил на 4 години.

Освен ако Иво Мирчев не е тръгнал на училище на 4 години (невъзможно), то това е една опашата лъжа. След шамарите, това е нов връх в личностното му израстване", написа Делян Добрев във Facebook.



„Етническото заиграване в политиката е като да палиш огън, за да си стоплиш ръцете - за 5 минути е уютно, после гори къщата. Българските турци не са „електорат за специални жестове“. Те са български граждани с конкретни проблеми и конкретни очаквания: работа и доходи, нормални пътища и здравеопазване в регионите, качествено образование за децата, сигурност, справедливост, край на на феодалните зависимости. Това не се печели с церемониални снимки и символични маршрути, а с постоянна работа на терен, местни лидери, ясни политики и уважение, което се вижда и между изборите", написа Деница Сачева в социалната мрежа.

Последва и реакция от ПП-ДБ:

„Имам лоши новини за Борисов. Не само сме били и преди на Тюркян чешма, за първи път през 2020 година, но и ще продължаваме да бъдем. Ще продължаваме да осъждаме Възродителния процес както винаги сме го правили, защото считаме, че той не просто е бил неправилен, а и огромна грешка. Големият страх на Борисов и Пеевски е, че тези хора повече няма да бъдат част от техните мрежи от фирми и търговия гласове”, заяви Ивайло Мирчев.

Кирил Петков също коментира думите на Борисов. В своя публикация във Facebook бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната" написа: „Кой е бил член на комунистическата партия? Борисов! Кой е награден с ордена Ломоносов за опазването на паметника на съветската армия? Борисов!".

Кирил Петков: Бойко Борисов е бил член на комунистическата партия

„След 10 години управление на Борисов като премиер какво заварих: 100% зависимост от руски газ, 100% зависимост от руско ядрено гориво, 100% зависимост от руски петрол, „Лукойл", който не си беше плащал данъци от 10 години, непостроена гръцка връзка, но построен „Турски поток", за да даде възможност на Русия да доставя своя газ на Централна Европа въпреки войната", допълва още Петков.

