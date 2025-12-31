Последният ден на 2025 година ще е преобладаващо слънчев. Едва привечер от Северозапад облачността за кратко ще се увеличи с тенденция на изолирани места в планините на Западна България в късните часове да превали слаб сняг.

За пореден ден остава ветровито с най-силни пориви в западната половина на Дунавската равнина и по билата и южните склонове на Стара планина. В най-топлите часове температурите ще се движат около и малко под нулата.

С какво време ще посрещнем 2026 година

В Новогодишната нощ и призори на 1 януари ще е мразовито с температури в отделни точки в Западна и Централна България около и малко под минус 10 градуса.

Денят ще е слънчев, почти безоблачен. Вятърът постепенно ще отслабва, но ще остане студено с дневни температури между 0 и 5 градуса.

В дните до Йордановден предстои рязко затопляне. На 2 януари облачността ще е с временни увеличения и възможни кратки превалявания от дъжд и сняг в Западна България. Тенденцията обаче ще е температурите да се повишават.

В дните 3-5 януари облачността ще е променлива, често значителна. Ще задухат ветрове от Юг-Югозапад, особено силни по северните планински склонове, с които ще нахлува средиземноморски въздух. Дневните температури ще са между 10 и 15-16 градуса.





След първата за годината аномалия ще последва по-динамично време. Още на 5 януари следобед се очакват валежи от дъжд. В хода на застудяването, на Ивановден ще преминават в сняг в западната половина на страната.



Валежна обстановка ще има и около 9-12 януари, когато заради по-ниските температури се очакват снеговалежи.