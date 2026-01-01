Господ ни е дал свобода, велик дар е това. Това означава, че ни е дал възможност да избираме бъдещето си – какви да бъдем, към какво да се стремим, какво да придобиваме. Това каза българският патриарх Даниил, преди да възглави днес тържествената света литургия за празника Обрезание Господне и за празника на Свети Василий Велики.

„През новата година нека Бог ни помага да възрастваме в познанието на истината, която е Той, в познаването на Бога. Тази истина, която ще ни направи свободни и която ни прави свободни, за да можем да избираме това, което е полезно за нас. Така новата година действително да бъде полезна, да се обогатяваме с благодатните дарове на вярата, милосърдието, любовта. Тази нова година, 2026-а от раждането на Господ Иисус Христос по път, да бъде за нас действително изпълнена с Божите благословения“, каза още патриархът.

Празнуваме Васильовден

„Стремим ли се да придобиваме Христовите добродетели, годината и времето и животът ни ще бъдат изпълнени с Божите благословения. Нека Господ даде мирна, здрава, благословена 2026-та година“, добави той.

След тържествената литургия патриархът отслужи и молебен за новата 2026 година.

На 1 януари честваме празника Обрезание Господне и паметта на свети Василий Велики. Родилият се във Витлеем Христос според еврейския закон е трябвало като всяко дете от мъжки пол да бъде обрязан на осмия ден от раждането, когато се давало и името на детето. Това събитие почитаме в първия ден на годината като празник на Господ Иисус. Празникът е установен още в първите векове от живота на Църквата и имал за цел да се противопостави на онези еретици, които твърдели, че Иисус Христос имал не истинско, а призрачно тяло.

На първата за годината света литургия някои дойдоха за първи път - от любопитство.

А други спазиха семейна традиция - тъй като техни близки са именици днес.

И след първата молитва на всеки - за здраве - всеки влезе в храма и с надежда за промяна - в самия себе си. Някои пожелаха да бъдат по-смирени и добри християни, а други - по-трудолюбиви и вярващи.