Адвокати от Велико Търново твърдят, че са жертви на полицейски произвол. Всеки път, когато се опитват да отидат при свой клиент или да входират документи в някое от полицейските управления в града, на входа ги посрещал служител, който настоява да им връчи актове или фишове за глоби. Въпреки че се легитимират с адвокатски карти, от тях се изисква да представят лични документи, а ако откажат — получават отказ за достъп.

Юристите твърдят, че това затруднява достъпа им до клиенти и нормалното изпълнение на служебните им задължения и определят практиката като форма на административен натиск.

От полицията обясняват, че има такава наредба.

Потърпевш юрист разказа за случай, при който дошъл със свой клиент в ОД на МВР - Велико Търново и му бил връчен електронен фиш. „Клиентът ми представи личната си карта, аз представих служебната, при което служителят на пропуска започна да извършва проверка. При въпрос какво прави, той отвърна, че имат нареждане да проверяват всички за невръчени електронни фишове и наказателни постановления. След извършената проверка се установи, че имам невръчени електронни фишове за нарушение от преди месец и от преди година”, разказа адвокатът. Той допълни, че му било обяснено, че при отказ да подпише връчването на фишовете, ще му бъде отказан достъп.

Юристите бяха категорични, че идват в районното управление в качеството си на защитници, а не да извършват административни дейности, затова според тях е неправомерно да им се връчват фишове.

Още по казуса чуйте във видеото.