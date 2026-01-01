Бившият световен шампион по бокс в тежка категория Антъни Джошуа е изписан от болница в Лагос, след като беше ранен при автомобилна катастрофа в Нигерия.

Британецът беше приет в лечебното заведение след инцидент, който стана на 29 декември. Джипът, в който пътувал 36-годишният Джошуа, се ударил в паркиран камион. При катастрофата загинали двама от неговите треньори – Сина Гами и Латиф Айоделе. Обстоятелствата около инцидента продължават да се изясняват.

Джошуа е бивш световен шампион в тежка категория на версиите IBF, WBA и WBO, както и олимпийски шампион от Игрите в Лондон през 2012 г. В професионалната си кариера той има актив от 29 победи и 4 загуби.

